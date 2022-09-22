حظك اليوم برج الحمل الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج برج الحمل بالقوة والاستقلالية، وحب الاعتماد على النفس ولا يحب أن يساعده أحدا أو يوجه له النصائح، فهو يفكر ويتخذ القرارات بسرعة، ويتميز بالبراءة والحب وعشق الحياة، ويحافظ على الأشخاص الصادقين في حياته، ويحب الوفاء والوضوح في المعاملات كثيرًا.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة الوطن، في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم تميل لمعالجة الروتين بالتجديد وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراح والفلك في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط التي تمر بها، إلا أن القمر يتواجد في منزل الحب اليوم، ما يمدك بدفء المشاعر ويمنحك ذلك استعدادًا للتسامح ولإصلاح علاقتك بالأحباب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.