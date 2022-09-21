حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يهتم قطاع كبير من مواليد الأبراج السماوية بمتابعة حظك اليوم، والتي تعتمد على تغير وتحركات الفلك والكواكب التي تؤثر على طاقة الإنسان، وفيما يلي، تنشر «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 21-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

حظك اليوم برج الحمل 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمدك بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

حظك اليوم برج الثور 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم برج الثور 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وحسن تصرف وقدرة على الإقناع، ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ ببرجك يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

حظك اليوم برج السرطان 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات وخطوات جريئة، لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج السرطان 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس والشمس بمنزل العلاقات يساعدانك على توطيد صداقاتك وعلاقتك بمن تحب، فقط اهتم بالحفاظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الأسد 21-9-2022 على الصعيد المهني

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الأسد 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

حظك اليوم برج العذراء 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العذراء 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

حظك اليوم برج الميزان 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال، وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.

حظك اليوم برج الميزان 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحظ يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك، وقد تجمعك أوقات حلوة بالآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا، وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

حظك اليوم برج القوس 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم برج القوس 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.

حظك اليوم برج الجدي 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية، وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج الجدي 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والشمس في منزل الحظ يعدانك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية حلوة.

حظك اليوم برج الدلو 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم برج الدلو 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الحوت 21-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 21-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد يساعدك القمر على إدارة أمورك الحياتية بحكمة.