حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

الشخصية الرومانسية والحبوبة هي من تناسب امرأة برج الحوت التي لديها عاطفة ومشاعر كبيرة، كما أنها طيبة القلب تكون سعيدة بأقل الأشياء مهما كانت طالما تعبير عن قدرتها، لكنها قد تتحول للنقيض تماما إذا شعرت بالخيانة أو الكذب من الآخرين.

ولمواليد برج الحوت المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، رغم التشوش.. قد يساعدك القمر على إدارة أمورك الحياتية بحكمة.

مشاهير برج الحوت

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الحوت، عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، الفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.