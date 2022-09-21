وزير الشباب يستعرض تقريرا عن تدشين المنصة الوطنية للشباب «كياني»

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا عن التدشين الرسمي للمنصة الوطنية للشباب «كياني» وأهداف المنصة.

وأوضح وزير الشباب، أنّ منصة كياني تُعد حلقة الوصل والتواصُل الفعال بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، التي تقدم خدمات وفعاليات تفيد الشباب المصري الذي يبحث عن خدمات واستشارات موثوق فيها، لخلق علاقة قوية وثيقة بين الشباب والوزارات والهيئات المختلفة، من خلال محتوى ولغة سهلة ومُبتكرة لجذب فئة الشباب. لذا، كان الهدف هو الوصول إلى الشباب في 27 محافظة، عبر الهواتف المحمولة، بطريقة تضمن الوصول بسلاسة وسهولة إلى كلِ شابٍ مصري.

وأشار الوزير خلال الاجتماع، إلى أنّ تطبيق كياني مُقسم إلى 4 أقسام، هي «خدماتي» لتقديم الخدمات الرياضية والشبابية، وكذا الخدمات الحكومية، وخدمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة بمصر، و«مشاركاتي» لتقديم كل الفعاليات المصرية، والدورات التدريبية، وبرامج لريادة الأعمال وتمويل المشروعات، و«آرائي» لتقديم العديد من المقالات من الخبراء للشباب، ومن الشباب للشباب، وأخيرًا «موجهي» لتقديم جلسات توجيه للشباب ورواد الأعمال من جانب الخبراء.

«صبحي» يستعرض فعاليات التدشين الرسمي لمنصة كياني

وعرض الدكتور أشرف صبحي، فعاليات حفل التدشين الرسمي للمنصة يوم 10 سبتمبر 2022، والذي تم خلاله عرض أهداف المنصة، المتمثلة في تنفيذ تطبيق بهوية بصرية مميزة بشكل مبتكر لجذب الشباب، ليتم من خلاله تقديم الآلاف من الخدمات والفعاليات من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية.

وأفاد صبحي بأن فريق المحتوى أكَّد خلال الحفل، إجراء ورش عمل تدريبية للوزارات لشرح سياسة المحتوى، وتدريب مُمثلي الوزارات والهيئات على تقديم خدماتهم ضمن سياسة التطبيق، والعمل على تعديل ملاحظاتهم. إضافة إلى إجراء تقييم داخلي وخارجي مستمر لتطوير سياسة المحتوى.

عقد شراكات مع 32 وزارة بإجمالي أكثر من 100 هيئة

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، كلمة الدكتور محمد عبدالدايم، المدير التنفيذي للمنصة خلال الحفل، والتي أشار من خلالها إلى عقد شراكات مع 32 وزارة بإجمالي أكثر من 100 هيئة حكومية وغير حكومية للوصول لكل شاب فى مصر، والوصول لنحو 650 خدمة وفعالية جديدة للشباب، وخلق قيمة حقيقية لنحو 70 مليون عميل مُستهدف من أكثر من 100 مؤسسة وهيئة حكومية وغير حكومية على جانب مُقدمى الخدمات.

وأكَّد وزير الشباب في الاجتماع أنّه بعد 48 ساعة فقط من إعلان التدشين الرسمي للمنصة، احتل تطبيق كياني المركز الأول بين كل التطبيقات المجانية على App Store من حيث عدد التنزيلات وحجم الاستخدام.