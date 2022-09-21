وزير النقل: بدء إنتاج القطارات الكهربائية السريعة الخاصة بمصر نوفمبر المقبل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في ختام زيارته لألمانيا، يرافقه رولاند بوش رئيس شركة سيمنز العالمية قائد تحالف شركات سيمنز العالمية «أوراسكوم / المقاولون العرب» المنفذة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال 2000 كم، جناح شركة سيمنز العالمية في معرض السكك الحديدية اينو ترانس، وشاهد أحدث أنواع القطارات الكهربائية المعروضة بجناح شركة سيمنز، واستمع الوزير إلى شرح عن مميزات كل قطار والسرعة التصميمية والتشغيلية له.

وأشاد الوزير بشركة سيمنز التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة على مستوى العالم، ثم عقد اجتماعا مع رولاند بوش، رئيس سيمنز العالمية، وبحضور رئيسي هيئتي السكة الحديد والأنفاق ومساعد الوزير للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، ورئيس شركة أوراسكوم وقيادات المقاولون العرب وتم التأكيد على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة حيث من المخطط البدء في الإنتاج الكمي للقطارات الكهربائية السريعة الخاصة بمصر بداية من نوفمبر المقبل.

تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر

ومن جانبه، أعرب رولاند بوش عن سعادته البالغة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر وبالتعاون مع أوراسكوم والمقاولون العرب، مشيرا إلى أن ذلك دليلاً على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري، مؤكدا على التعاون المستقبلي مع وزارة النقل المصرية في توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى أفريقيا.

كما التقى الوزير صباحا، هبة فارس رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي والصيانة لكل من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT واللتان تديرهما RATP، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل دوري لتقديم أعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب خاصة مع الإمكانات الفنية والإدارية والتشغيلية الكبيرة لشركة RATP الفرنسية التي مكنتها من إدارة خطوط المترو في عدد من دول العالم.

ومن جانبها، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، أن تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من أولويات الشركة التي دفعت بمجموعة من أفضل خبرائها في مجال الإدارة والتشغيل لإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف بما يحقق أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما التقى الوزير كل من رؤساء شركتي الستوم الفرنسية وكذلك هيونداي روتم الكورية الجنوبية لمناقشة مشروعات توريد الوحدات المتحركة لمترو الأنفاق، وكذلك مشروعات تطوير نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية، كما التقى مع رئيس شركة سكودا التشيكية للوحدات المتحركة والمتخصصة في مجال إنتاج الترام وصيانة الوحدات المتحركة.

وشهد وزير النقل على هامش زيارته لألمانيا توقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج تبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكك حديد ألمانيا DB.

وتشمل مذكرة التفاهم اتفاقية التعاون في تبادل الموظفين وتأهيل العمالة المهرة وفقا للمعايير والأساليب والثقافة الألمانية من أجل المنفعة المتبادلة، وقيام شركة سكك حديد ألمانيا DB بتعيين سائقي القطارات في مصر وتدريبهم في القاهرة وألمانيا وفقا للمعايير الألمانية لمدة 18 شهرا، وجرى توظيفهم بشكل دائم بسبب نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، كما تعتزم سكك حديد مصر تزويد شركة سكك حديد ألمانيا DB سائقي القطارات الذين يستوفون المتطلبات اللازمة، بالإضافة إلى قيام شركة سكك حديد ألمانيا DB بتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر وألمانيا على قيادة القطارات وفقا للمعايير الألمانية ومنهجيات نقل المعرفة وثقافة العمل الألمانية، وجرى الاتفاق بين الجانبين على بدء مشروع تجريبي بنحو 20 سائق قطار و5 مدربين في 1/10/2022.

تقديم وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة

وأكد وزير النقل، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة، التي تأتي في إطار مواصلة التطوير والإصلاح والتحديث لمنظومة السكك الحديدية بكل عناصرها، وفي ضوء الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في المنظومة، إذ يعد العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاحها وكذلك لزيادة جودة خدمات السكك الحديدية المصرية وكفاءتها وسلامتها؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع وخاصة مع تزايد عدد الركاب، بالإضافة إلى تقديم وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن شركة سكك حديد ألمانيا DB، تعتبر واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال النقل ولها نطاق واسع من الخبرات والمرجعيات في جميع أنحاء العالم في هذا المجال الخاص بالخدمات الاستشارية، وكذلك في مجال احتياجات التدريب والتعليم والتشغيل والصيانة حيث تعد من الشركات العالمية المتخصصة والمتقدمة في هذا المجال.