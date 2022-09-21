تفاصيل رحلة شرم الشيخ ضمن مبادرة «اعرف بلدك».. اتفسح 5 أيام بـ800 جنيه

كشفت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق رحلات سياحية لشرم الشيخ بتكلفة 800 جنيه للفرد لمدة 5 أيام و4 ليالي، ضمن مبادرة «اعرف بلدك» التي تشجع المواطنين على السفر إلى المدن السياحية بأسعار مخفضة.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» تفاصيل مبادرة اعرف بلدك لشرم الشيخ التابعة لوزارة الشباب والرياضة، التي جاءت كالتالي:

ووفق المعلن من الشباب والرياضة، فإن رحلة شرم الشيخ من المقرر أن تكون خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 26 سبتمبر، لمحافظات «الجيزة، القاهرة، المنيا، بورسعيد»، وبهذا تكون مدة الفوج 5 أيام 4 ليالي.

يشمل برنامج الرحلة، زيارات مجانية للسوق القديمة ومنطقة خليج نعمة وجولات حرة.

ويحق للفئات العمرية بين 18 عامًا و40 عامًا الاشتراك في مبادرة «اعرف بلدك»، والسفر إلى شرم الشيخ بعد دفع قيمة تكاليف الرحلة، وهي 800 جنيه من كل مشارك.

وتكون الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، والتسكين بغرف رباعية، ويحصل المقيم على وجبتي الافطار والغداء.

خطوات الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

ويمكن للراغبين، الاشتراك في رحلة شرم الشيخ التابعة لمبادرة «اعرف بلدك» بوزارة الشباب والرياضة من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على الاستمارة التي خصصتها وزارة الشباب والرياضة من هنــا.

- يتوجه المتقدم خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

إرشادات الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

ووضعت وزارة الشباب، بعض الإرشادات للمتقدمين لرحلات شرم الشيخ، تتضمن الآتي:

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

ويكون التجمع للسفر للرحلة من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظات المنيا وبورسعيد، كما يكون التجمع من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظتي الجيزة والقاهرة.