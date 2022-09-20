«جنايات الجيزة» تستدعي رئيس لجنة كورونا للشهادة في قضية وفاة الإبراشي

قررت محكمة جنايات الجيزة قبول طلبات المستشار جميل سعيد، دفاع أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والمتمثلة في استدعاء الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، والطبيب المشرف أشرف على علاج الإعلامي الراحل بعد التسبب في وفاته إثر إصابته بتليف في الرئتين.

المحكمة تتسلم نسخة من الملف الطبي لـ وائل الإبراشي

كما قررت المحكمة الحصول على نسخة من الملف الطبي الخاص بالإعلامي الراحل من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بناء على طلب الدفاع، وتحديد جلسة 24 نوفمبر لتقديم المستندات.

وتقدم دفاع أرملة الإعلامي الراحل، بالطعن على قرار النيابة العامة باستبعاد الشبهة الجنائية من التسبب في وفاة الإعلامي الراحل، وإحالة الطبيب إلى المحاكمة التأديبية حيث قبلت النيابة العامة الطعن وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي انعقدت اليوم.

بلاغ للنائب العام

وتقدمت أرملة الإعلامي الراحل في يناير الماضي ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه طبيب العزل المنزلي بالتسبب في وفاته بسبب إعطائه علاج وصفته بـ«السحري»، في المنزل وعدم إعطائه بروتوكول كورونا ما تسبب في إصاباته بتليف في الرئتين استمر علاجه لمدة عام حتى توفى على إثره.