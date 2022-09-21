مجدي شاكر: المصريون القدماء برعوا في علم الفلك.. وحياتهم ارتبطت بالسماء

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المصريين القدماء انتشرت بينهم الكثير من الأقاويل والحكم، التي جرى تدوينها على الجدران والبرديات، بخصوص العلاقة بين الرجل والمرأة مثل: «إذا أردت رضا الله فأحبب شريكة حياتك»، و«علموا المرأة يتعلم الرجل والشعب».

علم المصريات نتيجة لفك رموز حجر رشيد

وأضاف شاكر خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية نهى عبدالعزيز، أن السابع والعشرين من سبتمبر الجاري سيوافق 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، مشيرًا إلى أن هذا الحجر فكّ رموز الكتابة المصرية القديمة ونتج عنه علم المصريات الذي أثر في العالم.

وطالب، بالسماح لكل المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر بزيارة المتاحف والمناطق الأثرية مجانا، عدا منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة بنصف تذكرة، مع السماح باصطحاب الهواتف المحمولة، داعيا في الوقت ذاته إلى تغيير صور الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي إلى حجر رشيد.

حياة المصري القديم كانت مرتبطة بالسماء

وتطرق إلى الفلك في مصر القديمة، مشيرًا إلى أن كل حياة المصري القديم كانت مرتبطة بالسماء، وكان يتم حساب التاريخ بحكم كل ملك: «وإحدى البرديات في إيطاليا قالت إن الآلهة كانوا يحكمون مصر قبل توحيد القطرين، وقبلها حكم أنصاف الآلهة مصر نحو 25 ألف سنة، وهو ما يؤكد أنّ عهد المصريين القدماء لا يرجع إلى 7 آلاف سنة».

وأكد، أن المصريين القدماء كان لهم باع كبير جدا في علم الفلك، حيث عرفوا الكواكب وتوصلوا إلى كروية الأرض، وتحديد بعض الكواكب مثل المشترى وزحل وعطارد وسموها النجوم التي لا تفنى.