مجدي شاكر: تمثال أمنحتب الوحيد الذي لم يدمر في متحف برلين «فيديو»

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ التراث المصري ليس عبارة عن آثار فقط، لكنه إرث يشمل كل ما نملكه، مثل الفن والمباني والتراث المعنوي مثل الفلكلور: «الإنسان دائما إلى حنين الماضي، ومصر أقدم بلد في الدنيا ولديها أهم تراث».

زيارة رئيس الوزراء للمتحف المصري

وأضاف «شاكر»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، زار المتحف المصري أمس الأول، كما تفقد محيط المتحف وطالب أن تكون متوافقة والمواصلات سهلة، وبالتالي فإن الدولة المصرية تجهز الأثر والبيئة المحيطة.

مصر من أهم مكونات اليونيسكو

وتابع كبير الأثريين بـ وزارة السياحة والآثار: «كلمة تراث مهمة جدا، ومصر من ضمن 189 دولة على مستوى العالم انضمت إلى اليونيسكو، بعدما لحقت المناطق التراثية حول العالم أضرار بالغة بسبب الحرب العالمية الثانية، وجرى تدمير متحف برلين بالكامل ما عدا تمثال أمنحتب».

وأشار إلى أن مصر تشهد اهتماما غير عادي بالتراث المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنها من أغنى دول العالم في التراث، ولم تستخرج 30% من آثارها، وكل قرية فيها تراث ويمكن فتح متحف فيها: «ما تم في التراث المصري في السنوات الأخيرة إنجاز غير عادي، ففي عام 2019، جرى افتتاح 3 مركبات في يوم واحد، وكل متحف يضم كنوزا، وفتح الـ3 متاحف في يوم واحد كان رسالة لقوة مصر الناعمة التي تغزو أي مكان في الدنيا».