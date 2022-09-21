كل ما تريد معرفته عن مبادرة «هدية العروسة» التابعة لوزارة الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة مبادرة «هدية العروسة» ضمن فعاليات مبادرة «كلنا واحد»، وذلك عبر مختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى إهداء عدد من مستلزمات الزواج وذلك لمجموعة من العرائس المقبلات على الزواج.

وتستعرض «الوطن» كافة تفاصيل مبادرة «هدية العروسة» وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

في نقاط.. تفاصيل مبادرة «هدية العروسة»

- تأتي المبادرة ضمن فعاليات مبادرة «كلنا واحد»، وأطلقتها وزارة الداخلية في الفترة الماضية ومستمرة حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية.

- تهدف مبادرة «هدية العروسة» إلى إهداء عدد من مستلزمات الزواج المختلفة، سواء أطقم ملابس أو سجاد أو مفروشات، وذلك لعدد من العرائس المقبلات على الزواج.

الفئات المستهدفة ضمن مبادرة «هدية العروسة»

- تهدف المبادرة إلى مساعدة العرائس المقبلات على الزواج وتحديداً كل من ذوي الإعاقة، مع الأيتام، بالإضافة إلى الأكثر احتياجاً، حيث يتم تسليم عدد 35 طقم لكل حالة منهم.

- تنظيم الاحتفاليات في مقرات أندية الشرطة في المحافظات التالية: «القاهرة - الجيزة - البحر الأحمر - القليوبية - الدقهلية - البحيرة - دمياط - المنوفية - الغربية - الشرقية» من أجل توزيع كافة الهدايا ومستلزمات الزواج على العرائس المختارات».

- تسليم الهدايا لكافة العرائس اللاتي تعذرن حضورهن للاحتفالية في مقر إقامتهن من خلال مأموريات من كل من ضباط وضابطات من أقسام حقوق الإنسان في مختلف مديريات الأمن.

- تأتي المبادرة بهدف التأكيد على دور وزارة الداخلية المجتمعي، بجانب حرصها الدائم ومساندتها لكافة فئات المجتمع، من أجل المساهمة في التخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير لهم حياة كريمة.