اليوم.. غلق باب التقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين

تتنتهي اليوم الخميس المدة التي حددتها وزارة الداخلية، المسموح خلالها بالتقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين، سواء للذكور أو الإناث من أصحاب المؤهلات الجامعية؛ إذ أن التقديم لهذا العام إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

التقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين

بدأ التقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين منذ الأول من شهر أغسطس الماضي، للحاصلين على المؤهلات الجامعية من العام الدراسي 2021، وانتهى في يوم 18 من الشهر ذاته.

كما بدأ التقديم لأصحاب المؤهلات الجامعية من يوم 4 أغسطس الماضي، على أن يغلق باب التقديم لهم اليوم الخميس.

كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022

وعلى من يرغب من أصحاب المؤهلات الجامعية للعام الدراسي 2022 في التقديم بكلية الشرطة قبل غلق الباب اليوم، أن يبدأ التقديم إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين

وهناك العديد من الشروط التي أعلنتها وزارة الداخلية في بيان سابق لها، لمن يرغب في التقديم بكلية الشرطة، أبزرها الآتي:

- أن يكون المتقدم من أجل الالتحاق بكلية الشرطة مصري الجنسية، ووالديه يتمتعان بالجنسية ذاتها، دون طريق التجنس.

- حسن السمعة ومحمود السيرة.

- لا يكون قد سبق فصل المتقدم من قبل خدمة الحكومة.

- استيفاء الشروط كافة، سواء الصحية أو البدنية.

- يمكن أن يكون متزوجا بشكل طببيعي خلال فترة قيده بالأكاديمية.

- أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعي من العام الجاري 2022.

- إذا كان حاصل على ليسانس أو بكالوريوس لا يزيد سنه عن 28 عاما في أول أكتوبر، وإذا كان حاصلا على درجة الماجستير لا يزيد سنه عن 30، أما إذا كان حاصلا على درجة الدكتوراة فلا يزيد عمره عن 35 عاما.