أحمد سعد مفاجأة حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما

أجرى المطرب أحمد سعد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمركز المنارة، البروفات النهائية لحفل مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني، فيما تتولى المخرجة أنعام محمد علي، رئاسة لجنة التحكيم.

ومن المقرر أن يُغني أحمد سعد، أغنيتان ضمن أحداث الحفل، حيث أجرى البروفات النهائية، وحرص على مقابلة مهندس الصوت لضبط الأمور الفنية معه.

وقال مصدر مُقرب من الفنان أحمد سعد، لـ«الوطن»، إنه سيقوم بغناء أغنية «سايرينا يا دنيا»، الذي تصدر بها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع.

القاهرة للدراما يسعى لدعم الفن كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية

ويسعى مهرجان القاهرة للدراما، لتسليط الضوء على الدور البارز الذي طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ، ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي، بجانب دعم الفن كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية.

ومن المُقرر، الإعلان عن المُكرمين، وكذلك الجوائز، مساء اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة dmc، حيث يتنافس 26 مسلسلًا من إنتاجات موسم دراما رمضان 2022، وتتضمن فئات الجوائز 14 فئة، وهم:

- أفضل ممثل

- أفضل ممثلة

- أفضل ممثل صاعد

- أفضل ممثلة صاعدة

- أفضل ممثل دور ثانٍ

- أفضل ممثلة دور ثانٍ

- أفضل مسلسل

- أفضل مسلسل كوميدي

- أفضل مخرج

- أفضل مؤلف

- أفضل ديكور

- أفضل موسيقى تصويرية

- أفضل تتر

- أفضل تصوير