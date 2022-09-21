فادية عبدالغني تشيد برعاية «المتحدة» لمهرجان القاهرة للدراما: أعظم حاجة في الكون

وصلت منذ قليل، الفنانة فادية عبدالغني، لحفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وأثنت على جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لدورها في تنظيم ورعاية مهرجان القاهرة للدراما، قائلة: «الشركة تُشبه الأب والأم والأخت، فهم أعظم حاجة في الكون».

وقالت «عبدالغني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالمهرجان: «حاجة عظيمة إننا نقدم مهرجان يُقدم كل ما هو عظيم، ويقدم تاريخ الدراما المصرية».

فادية عبدالغني: حدث فني كبير نحتاجه منذ فترة طويلة

وحرصت فادية عبدالغني، على توجيه الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، لتأسيس مهرجان القاهرة للدراما، الذي وصفته بأنه «حدث فني كبير وكنا نحتاجه منذ فترة طويلة».