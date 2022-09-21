هاجر الشرنوبي تشكر «المتحدة»: مصر كانت بحاجة لمهرجان القاهرة للدراما

ظهرت هاجر الشرنوبي، منذ قليل، على الريد كاربت الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

هاجر الشرنوني تشكر المتحدة على تنظيم المهرجان

وقالت هاجر الشرنوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مهرجان القاهرة للدراما «حاجة مشرفة وحدث فني كبير، وتنظيم كبير، وبشكر نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فمصر كانت تحتاج حدث للدراما مثل هذا المهرجان».

هاجر الشرنوني: أشرف زكي أبويا الروحي

وأضافت: «الدكتور أشرف زكي أبويا الروحي»، موجهة التهنئة للجنة تحكيم الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، التي تترأسها المخرجة إنعام محمد علي، وتضم في عضويتها أحمد السقا، ومحمد ممدوح، والمخرج تامر محسن وصابرين وآخرين.

وشاركت هاجر الشرنوبي في دراما رمضان 2022، بمسلسل جزيرة غمام، بطولة طارق لطفي، ومسلسل العائدون بطولة أمير كرارة.