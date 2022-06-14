هاجر الشرنوبي تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل: نفسي أفضل حضناه

استعادت الفنانة هاجر الشرنوبي ذكرياتها مع والدها الراحل، معبرة عن اشتياقها الشديد له، كما طالبت جمهورها بالدعاء له، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

فيما سألها أحد المتابعين عن رسالة تقدمها لوالدها: «لو كان باباكي الله يرحمه عايش تقوليله إيه؟»، لترد عليه هاجر الشرنوبي عبر خاصية «الاستوري»: «مش هقول أي حاجة هفضل حضناه وبس، والحضن هيقول كل حاجة، هو أنا ينفع أستغل الفرصة بإأكم تقروا له الفاتحة وتدعوله».

هاجر الشرنوبي توضح الأعمال الفنية الأقرب لها

أما عن سؤالها بشأن أكثر عمل مقرب إلى قلبها: «كل شغلي بحبه بس فيه حاجات فرقت في طريقي زي كفر دلهاب، كلبش1، لمس أكتاف الحرير المخملي، نقل عام، إلا أنا، وطبعًا ظهوري كضيفة شرف في مسلسل جزيرة غمام»، على حد قولها.

وكانت «الشرنوبي» أعربت عن حبها الشديد للفنانة مي عز الدين ورغبتها الشديدة بالمشاركة معها في عمل فني مجددًا، بعد المشاركة معها في مسلسل «رسايل» عام 2018، و«جزيرة غمام» في 2022.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

يذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في موسم دراما رمضان 2022 من خلال مشاركتها في مسلسل «العائدون» بطولة الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، والفنان السوري أحمد الأحمد، إذ جسدت دور زوجة محمود عبد المغني ضمن أحداث المسلسل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد خالد جلال.

كما شاركت في مسلسل «جزيرة غمام»، وهو من بطولة مي عز الدين، طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، وفاء عامر محمد جمعة، وظهور الفنان عبد العزيز مخيون كضيف شرف، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.