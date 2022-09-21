إيهاب فهمي: «المتحدة» وقفت بجانب «الممثلين» لخروج مهرجان القاهرة للدراما بشكل احترافي

يقام مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، حاليًا بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني.

وقال الفنان إيهاب فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حدث مثل مهرجان القاهرة للدراما، ينجح بسبب دور الإعلام، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وقفت بجوار نقابة الممثلين لخروج المهرجان بشكل احترافي ومتميز.

أشرف زكي يبذل جهودًا ضخمة لنجاح مهرجان القاهرة للدراما

وأعرب عن آماله بخروج مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى بشكل يليق بالفن المصري، وكذلك الدكتور أشرف زكي، كونه يعمل في كل وقت ويبذل جهودًا ضخمة.

وصول سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز لمركز المنارة

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما؛ منهم: سميحة أيوب سميرة عبد العزيز، داليا البحيري، هبة عبدالغني، نهال عنبر، وابنها الفنان حسام الحسيني، إيهاب فهمي وزوجته، أحمد صيام وابنته الفنانة بسنت صيام، صبري فواز، محمد علي رزق.