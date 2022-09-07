رئيس حزب المصريين الأحرار: «الحوار الوطني» يسير بخطى تنظيمية ثابتة

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن «الحوار الوطني» يسير بخطى تنظيمية ثابتة وواضحة لتحقيق هدف محدد، والأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الأمناء يبذلون جهدهم للوصول إلى أفضل النتائج.

اجتماعات «الحوار الوطني» تسير بخطى ثابتة

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الخطوات التي تمت حتى الآن في الحوار الوطني من اجتماعات مجلس الأمناء، واختيار المقررين للجان، هي استعدادات للدخول إلى قلب الحوار الوطني، وهي الجلسات الحوارية، التي ننتظر جميعا الإعلان عن موعدها.

المراحل المقبلة هي الأهم في الحوار الوطني

وأكد أنه يجب تقديم الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الأمناء، على المجهود المبذول، ونتطلع منهم لمزيد من التنظيم خلال المراحل المقبلة، التي تمثل أهم مراحل الحوار الوطني.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه الأخير، المقرر والمقرر المساعد لـ 15 لجنة، بالإضافة إلى المقرر والمقرر المساعد للجان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة

وانطلق الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، إذ جرت دعوة القوى السياسية والأحزاب من أجل رسم الطريق نحو الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والاحترام والفكر والوعي.