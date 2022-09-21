«سكاي نيوز عربية»: الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%

أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، منذ قليل، وفق خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية»، ويأتي قرار رفع الفائدة لمواجهة التضخم في البلاد في ظل اجتماعات متتالية من «المركزي الأمريكي» لكبح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا.

ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى منذ 20 عاما

ويأتي القرار وسط تخوفات من زيادة الأسعار بشكل كبير في مختلف الدول، خاصة أن سعر الذهب انخفض اليوم، بينما ارتفع سعر الدولار الأمريكي، لأعلى مستوى منذ 20 عاما.

في سياق آخر، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ 37 عاما، وتراجع أيضا الدولار النيوزيلاندي إلى مستويات كبيرة، ويعتقد الخبراء أن الدولار الأمريكي سيواصل الارتفاع حتى بداية العام المقبل، وقد يستمر حتى عام 2024 الذي يتوقع أن يخفض فيه الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.