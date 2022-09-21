الدولار الأمريكي يواصل الصعود عالميا ترقبا لقرار بزيادة سعر الفائدة

واصل الدولار الأمريكي الصعود عالميا، اليوم الأربعاء، متجاوزا 110 نقاط، ليقترب من أعلى مستوياته خلال 20 عامًا، وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى، ضمن إجراءات لخفض التضخم.

رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

تتبع العملة الأمريكية عوائد سندات الخزانة في الارتفاع، حيث ارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 3.5%، في أعلى مستوى منذ فبراير 2011.

ومن المتوقع أن يقدم صانعو السياسة الأمريكيون على زيادة ثالثة على التوالي في أسعار الفادئة، بقيمة 75 نقطة أساس، في محاولة لتهدئة الضغوط التضخمية المرتفعة، وسط مراهنات لبعض المحللين على زيادة أكبر بنسبة مئوية كاملة.

مفاجآت جيروم باول

ويترقب المستثمرون أي مفاجآت متشددة في السياسة النقدية بعد خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فور اجتماع مناقشة سعر الفائدة.

ووصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير 1985، بتسجيل 164.72، فيما تشير التوقعات إلى أنه سيتداول عند 110.98 نقطة بنهاية سبتمبر الجاري، وفق توقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 114.71 خلال 12 شهرًا.

السعر الأرخص في بنكي مصر والأهلي

على الصعيد المحلي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قرشين جديدين في البنوك، أمس الثلاثاء، ليسجل سعر البيع في بنوك القطاع الخاص 19.47 جنيه، ويرتفع إلى 19.49 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما ظل سعر البيع الأقل في بنكي مصر والأهلي، عند 19.45 جنيه.