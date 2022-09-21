كيفية استخراج قيد عائلي لأول مرة.. تعرف على الخطوات والأوراق المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية استخراج قيد عائلي لأول مرة، وهي الخدمة التي يوفرها موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر شبكة الإنترنت، ضمن العديد من خدمات الأحوال المدنية التي تُقدم من خلال الموقع للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل التخفيف والتسهيل عليهم، بدلا من الذهاب إلى المصالح الحكومية، لذا تستعرض «الوطن» كيفية استخراج قيد عائلي لأول مرة والخطوات والأوراق المطلوبة.

بالخطوات.. كيفية استخراج قيد عائلي لأول مرة

1 - البحث من خلال محرك البحث الشهير «جوجل» عن موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت، أو يمكن للجميع الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - يجب في البداية تسجيل الدخول على الموقع من خلال الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول» الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية، وفي حالة عدم امتلاك حساب على الموقع، يجب في هذه الحالة إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على نفس الأيقونة وكتابة كافة البيانات المطلوبة، ثم حفظ البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي سيتم تسجيل الدخول بهم في كل مرة.

3 - الضغط على أيقونة باسم «الخدمات الإلكترونية»، ثم ستظهر بعدها قائمة بها كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين عبر الإنترنت.

4 - اختيار خدمة «قيد عائلي»، والضغط عليه.

5 - كتابة كافة البيانات المطلوبة.

شروط استخراج القيد العائلي عبر موقع وزارة الداخلية

- سبق استخراج من قبل شهادات ميلاد مميكنة لكافة أفراد الأسرة، أو استخراج بطاقات لمن هم أكثر من 16 عامًا.

- الحالة الاجتماعية الموجودة في البطاقة الشخصية للزوجين هي بالفعل آخر حالة اجتماعية حالية.

- ويشترط أيضاً أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أن يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، ثم كتابة كافة بيانات الأسرة.

- ومن الشروط أيضاً أن يكون قد طبع من قبل وثيقة زواج مميكنة.

- وإذا كانت هناك حالة طلاق، يجب كتابة كافة بيانات الطلاق.

- وإذا كان هناك أكثر من زوجة، يجب كتابة كافة أسماء الزوجات وأيضاً الأبناء كاملة مع الأرقام القومية لهم.

- وإذا كان هناك أحد أفراد القيد العائلي متوفي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة ومميكنة سابقًا.