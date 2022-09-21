بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. 3 بنوك خليجية تسير على طريقته

أعلنت 3 بنوك خليجية رفع سعر الفائدة اليوم بعد دقائق معدودة من رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في هذا العام بواقع 75 نقطة.

وذكرت قناة «العربية» السعودية أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3% ضمن إجراء التدخل لضبط الأسعار في الوسق النقدي وهذا سيشمل ما يعرف بعمليات إعادة الشراء الريبو والسندات وأدوات التدخل المباشر وأدوات الدين العام، رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.

دولتا قطر والبحرين ترفعان سعر الفائدة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة

عمل مصرف قطر المركزي على رفع سعر فائدة الإقراض بوافع 75 نقطة أساس، وتبعه مصرف البحرين المركزي برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 3% الذي ذكر في بيان عاجل له: «تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس، ورفع سعر الفائدة للودائع لمدة شهر واحد بمقدار 75 نقطة أساس، ورفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس».

انخفاض سعر الذهب

ويأتي القرار وسط تخوفات من زيادة الأسعار بشكل كبير في مختلف الدول، خاصة أن سعر الذهب انخفض اليوم، بينما ارتفع سعر الدولار الأمريكي، لأعلى مستوى منذ 20 عاما، في الوقت الذي انخفض سعر الدولار الاسترالي بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي لم يحدد منذ 37 سنة وكذلك انخفاض كبير للدولار النيوزيلندي وانخفاض لليورو هو الأعلى منذ أسبوعين.

تضخم مرتفع للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية وسعي الفيدرالي الأمريكي السيطرة

وسجل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أرقام قياسية هي الأعلى منذ 40 سنة، وأعلن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة المرة الأولى في مارس الماضي وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات ماضية.