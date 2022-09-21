«القومي للمرأة» يطلق مشروع «ريادة الأعمال» لتمكين الرائدات في المجتمعات المحلية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، إطلاق مشروع ريادة الأعمال لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال استقبالها دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وعضوة المجلس.

العمل على مشروع تمكين المرأة في المجتمعات المحلية

أوضحت رئيسة المجلس أن لقاء اليوم تضمن أيض تشكيل لجنة «المرأة والملكية الفكرية» برئاسة الدكتورة نادية زخاري، لتكون معنية بالعمل على مشروع تمكين المرأة في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، مؤكدة سعيها نحو تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بحرفة «التلي»، باعتبارها حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف ومجموعات أخرى، بالإضافة إلى تشجيع السيدات وتوعيتهن بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة، ونشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بفائدتها كخطوة أولى نحو أن يكون لكل سيدة مشروعها الخاص بها كرائدة أعمال، قائلة: «سعيدة بفتح ملف جديد لتمكين المرأة المصرية ووصول أبحاثها وحرفتها واختراعاتها إلى المستوى العالمي».