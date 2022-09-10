إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي الفيوم»

أصيب 11 شخصاً إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم.

عجلة القيادة اختلت بيد السائق بسبب السرعة الزائدة

وبحسب التحريات الأولية، اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة، حيث فقد قدرته على إحكام السيطرة، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة مستقلي السيارة، وإخراجهم من داخلها، ومنحهم المياه لحين قدوم سيارات الإسعاف.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الطريق الإقليمي، اتجاه أسيوط بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان حادث انقلاب ميكروباص، وتبين إصابة 11 شخصاً بكدمات وكسور متنوعة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام، رئيس المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الفيوم العام، تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الأشعة اللازمة لتقديم الرعاية التي يحتاجون إليها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.