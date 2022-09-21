توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة مستشفيات كليوباترا ومراكز ألفا كيور لعلاج الأورام

في احتفالية كبرى اليوم السبت 17 سبتمبر 2022.. بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية وعضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والبروفيسور العالمي الفرنسي مارك سبيلمان، أستاذ علاج أورام الثدي والنساء ورئيس قسم علاج أورام الثدي والنساء السابق بمعهد جوستاف روسية بباريس ..

الدكتور أحمد عزالدين: خطة طموحة لاستكمال مسيرة نجاحات مجموعة مستشفيات كليوباترا في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية متقدمة .. وتلبية رغبات وطموحات عملائها .. والمشاركة في تطوير الرعاية الصحية بمصر

وقع الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والأستاذ الدكتور هشام الغزالي، رئيس مجلس إدارة مراكز ألفا كيور لعلاج الأورام وأستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، اتفاقية تعاون في مجال علاج مرضى الأورام.

ورحب الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، بتوقيع الاتفاقية مع مراكز ألفا كيور لعلاج الأورام، الرائدة والمتميزة والمتخصصة في علاج مرضى الأورام بمصر، موضحًا أن هذا التعاون يسهم في توفير كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والتكميلية لمريض الأورام، مؤكدًا اهتمام المجموعة للوصول لرحلة علاج وجودة حياة أفضل لعملائها.

الدكتور أحمد عزالدين: ما نشهده اليوم من نجاحات هو نتاج جهود كبيرة للقائمين والعاملين بمجموعة مستشفيات كليوباترا .. والذين لا يدخرون أي جهدًا لتوفير أفضل خدمة ورعاية طبية متميزة لعملائها

وأضاف الدكتور أحمد عزالدين، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد بمثابة تتويجًا لجهود مجموعة مستشفيات كليوباترا في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لعملائها، والعمل المتواصل الدؤوب والإرادة الصادقة لتحقيق أعلى معدلات رضاء المتعاملين عن الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفياتها، وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم نحو الحصول على خدمات طبية عالية الجودة، وكان من أهم أدوات المجموعة تعظيم التعاون مع كبرى المراكز المتخصصة لعلاج الأورام، وفي مقدمتها مراكز ألفا كيور لعلاج الأورام.

وتابع: أن مجموعة مستشفيات كليوباترا حريصة منذ البداية على التعاون مع كبرى الجهات والمؤسسات والهيئات والمراكز الطبية المتخصصة للوصول إلى تقديم نموذج متميز من الرعاية الصحية لعملائها، وأن ما تشهده اليوم من نجاحات هو نتاج جهود كبيرة من قِبل جميع القائمين والعاملين بالمجموعة، والذين لا يدخرون أي جهد لإعلاء شأنها والنهوض بخدماتها، موجهًا الشكر لمراكز ألفا كيور لعلاج الأورام على تعاونهم لدعم نجاحات المجموعة.

رئيس مجلس إدارة مراكز ألفا كيور لعلاج الأورام: سعداء بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا "أكبر مقدم خدمة طبية خاصة في مصر" .. لضمان توفير أفضل خدمة طبية لمرضى الأورام وبجودة عالمية

واختتم عز الدين، لدينا خطة طموحة لاستكمال مسيرة نجاح مجموعة مستشفيات كليوباترا في توفير خدمة ورعاية صحية متقدمة ومتميزة لعملائها، ودعم جهود الدولة في عمليات تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، بما يتسق مع رؤية المجموعة نحو تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة بجودة عالمية.

الأستاذ الدكتور هشام الغزالي يؤكد أهمية التعاون وتكامل خدمات علاج مرضى الأورام بين مستشفيات القطاع الخاص والحكومي لمكافحة أمراض الأورام بمصر .. ويشير الوقاية من 30% و50% من الأورام عن طريق تجنب عوامل خطر الإصابة بالمرض .. ويمكن شفاء الكثير إذا كُشفت وعُولجت مبكرًا وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور هشام الغزالي، رئيس مجلس إدارة مراكز ألفا كيور لعلاج الأورام، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، كأكبر مقدم خدمة طبية خاصة في مصر، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمرضى الأورام، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف الأستاذ الدكتور هشام الغزالي، أن مراكز ألفا كيور لعلاج الأورام، هي أحد المراكز الرائدة والمتميزة في مصر، المتخصصة فى علاج الأورام والطب النووي، لافتًا إلى أنها المركز الوحيد متعدد الفروع في مصر والشرق الأوسط، والمعتمد من الجمعية الأوروبية للأورام ESMO، كما يعالج أكبر عدد من حالات مرضى الأورام بمصر.

الأستاذ الدكتور هشام الغزالي: ألفا كيور لعلاج الأورام .. المركز الوحيد متعدد الفروع في مصر والشرق الأوسط .. والمعتمد من الجمعية الأوروبية للأورام ESMO .. ويعالج أكبر عدد من حالات مرضى الأورام بمصر

وتابع: أن المركز له خبرات عالمية مختلفة، وبرامج تبادل خبراء أجانب على مدار العام، وتتضمن خدماته، العلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج بالنظائر المشعة، ووحدة لعلاج أورام الدم والنخاع، وعيادات للتغذية والنفسية والألم والكشف المبكر عن الأورام.

وأكد الغزالي، أهمية تكامل خدمات علاج مرضى الأورام بين المستشفيات الخاصة والحكومية لمكافحة أمراض الأورام في مصر، والتي وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، الأورام كانت سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهقت أرواح 10 ملايين شخص تقريبًا في عام 2020، ويمكن الوقاية حاليًا من نسبة تتراوح بين 30% و50% من حالات الأورام عن طريق تلافي عوامل خطر الإصابة بالمرض، ويمكن أيضًا شفاء الكثير من أنواع الأورام إذا كُشفت حالاته وعُولجت مبكرًا.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا يرحب بالتعاون مع ألفا كيور "الرائدة في علاج مرضى الأورام" .. لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية طبية لمرضى الأورام في مصر

وقد أقيمت فعاليات الاحتفالية، بحضور كلًا من د. محمد إبراهيم، رئيس المجلس الطبي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أ.د. هاني فيكتور، المدير التنفيذي لمستشفى كليوباترا، أ.د. نانيس عادل، المدير التنفيذي لمستشفى القاهرة التخصصي، د. حمادة عبدالحميد، المدير التنفيذي لمستشفى النيل بدراوي، وبمشاركة كوكبة من أكبر الاستشاريين، وعدد من شركات التأمين.