تكريم أمل إبراهيم وعبدالله مشرف ونادية شكري بمهرجان القاهرة للدراما

أعلن الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، تكريم العديد من الفنانين المهمشين، خلال حفل افتتاح الدورة الأولى، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وكرم يحيى الفخراني، برفقة الفنانة سوسن بدر، كل من الفنانة أمل إبراهيم، عبد الله مشرف، عواطف حلمي، شكري صابر، الممثل قيس، فادية عكاشة، نادية شكري، وناجي سعد.

وكادت الفنانة أمل إبراهيم، أن تقبل يد الفنان يحيى الفخراني، بعد تسلم شهادة التكريم، ومن ثم قبلت رأسه، وقال أحد الفنانين المكرمين حينها: «أنا بقالي 4 سنين قاعد في بيتنا، ولكن التكريم ده عيد ميلاد لينا كلنا، وتكريم عمر فوق عمري الحقيقي».