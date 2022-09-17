يحيى الفخراني عن مهرجان الدراما: الحيادية التامة مفتاح نجاح لجنة التحكيم

تحظى صناعة الدراما المصرية، بمقومات وعناصر فنية فريدة، تستحق الاحتفاء بها وتكريمها، خاصة مع التطور الذي تشهده في الفترة الأخيرة، وتعاظم أهمية الدور الذي تلعبه الدراما كوسيلة للتوعية والتنوير، بجانب كونها من أبرز الأسلحة الناعمة للدولة، فضلاً عن دورها الترفيهي الذي لا يستطيع أحد إنكاره، لذلك أصبح تدشين مهرجان يهتم بتقييم مستوى الإنتاج الدرامي وتكريم المتميزين في مختلف المجالات داخل تلك الصناعة، خطوة مهمة وضرورية، سواء في دعم الصناعة، والمواهب الشابة، إضافة إلى خلق دافع أمام المبدعين، من خلال المنافسة للوصول إلى مستويات أعلى من التميز، لتكون الدراما المستفيد الأبرز في تلك المعادلة.

ويتحقق كل ذلك مع إطلاق النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما فى 21 سبتمبر الجاري، كدورة تجريبية يتم من خلالها تقييم الأعمال الدرامية، التي شاركت في الموسم الرمضاني، على أن تتسع الدورات المقبلة، لتشمل الأعمال المصرية والعربية، ما سيخلق حالة إثراء للمجال الفني.

يحيى الفخراني: سعدت بعودة الروح لمهرجان الدراما

أكد الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، أهمية وجود مهرجان متخصص في الدراما التليفزيونية: «سعدت بعودة الروح لمهرجان الدراما، ونحن في مصر رواد الدراما فى المنطقة العربية، وبعد أن خفتت الأمور قليلاً فى السنوات الماضية، لذلك يجب أن تكون العودة أقوى، أعتبر الدورة الحالية دورة تجريبية على مستوى الدراما التليفزيونية، التي عُرضت فى الموسم الرمضاني، لكن الغرض الحقيقي، أن تعود الدراما والتليفزيون في جميع الأقسام، وأن يتمنى جميع العاملين في الحقل الفني، أن ينال شرف الحصول على جائزة من المهرجان، ويكون بمثابة المهرجان الرسمي للدولة، خاصة أن الداعي نقابة المهن التمثيلية».

وشدد رئيس المهرجان، على أهمية الدراما التي يصفها بالاحتياج الضروري بالنسبة للشعب المصري، موضحاً: «الدراما احتياج ضرورى فى مصر وليس اختيارياً أو ترفيهياً، لأن البلاد التى تكون فيها نسبة الأمية ليست قليلة يكون التعويض الحقيقى فى الدراما التليفزيونية، لتوعية الناس ثقافياً ومعرفياً ووجدانياً، وتعزيز انتمائهم لمصر وغلق أى منافذ قد تسعى للإضرار بشبابنا الذين سيكونون قادة المستقبل».

لجنة تحكيم المهرجان

وعبّر الفنان يحيى الفخرانى عن سعادته باختيار لجنة التحكيم التى تترأسها المخرجة إنعام محمد على، قائلاً: «مفتاح نجاح المهرجان في لجنة المهرجان، من خلال الحيادية التامة والتكتم والسرية الشديدة التى تتبعها اللجنة الحالية فيما يخص اختيار الفائزين، لأن تسريب الجوائز يخلق حالة من عدم المصداقية».