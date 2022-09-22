«المشوار» يحصد جائزة أفضل تتر مسلسل بموسم رمضان في «القاهرة للدراما»

قدم المطرب أحمد فهمي، جائزة أفضل تتر مسلسل مصري، خلال الموسم الرمضاني، العام الحالي، في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، الذي يعرض حصريًا على شاشة «دي إم سي».

مسلسل «المشوار» يحصد جائزة أفضل تتر

وقال أحمد فهمي: «ارتباطنا بأي عمل درامي يبدأ مع تتر المسلسل، أول ما نسمع التتر بنعرف المسلسل هو إيه»، موضحًا أن أفضل تتر مسلسل في رمضان حددته لجنة التحكيم لدراما رمضان هذا العام، لـ«المشوار»، للمخرج عبدالرحمن حمد.

وتهدف النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الذي تؤسسه نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إلى الاحتفاء بالفنانين المصريين وتكريمهم، مع التركيز على الدور الأساسي للدراما المصرية في تشكيل الوعي وإثراء الثقافة المصرية.