رئيس تحكيم «القاهرة للدراما» تثني على مسلسلي «بطلوع الروح» و«فاتن أمل حربي»

أكدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، أن لجنة التحكيم لاحظت زيادة الشركات المنتجة عن السنوات الماضية، معتبرة أنها ظاهرة صحية.

إشادة بمسلسل «بطلوع الروح»

ولفتت إنعام محمد علي، إلى أن اللجنة لاحظت التنوع الكبير بين الأعمال، وأن بعضها تناول قضايا شائكة تؤرق المنطقة العربية بما فيها مصر.

وأثنت المخرجة خلال كلمتها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما على مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تناول محاولات تنظيم داعش الإرهابي استهداف مصر، والذي كتبه الكاتب الصحفي والسيناريست محمد هشام عبية، وصاغه في سيناريو محكم ومنضبط، يرتكز على دراسة علمية واعية للتنظيم الذي يرتدي عبائة الدين وباسمه وتحت رايته يدمر الأرض، ويشرد السكان ويسبي النساء.

وأشارت إنعام محمد علي إلى أنه «رغم خشونة الموضوع إلا أن الموضوع كان مكتوب بأسلوب درامي تشويقي لتتابع الأحداث».

إنعام محمد علي تشيد بـ«فاتن أمل حربي»

وأكدت رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهره للدراما، أن هناك مسلسل تناول مسألة شائكة، وهي قانون الأحوال الشخصية، الذي يحكم العلاقة بين الزوجين وأطفالهما، والذي وضع عام 1929، ولم يدخل عليه سوى تعديلات بسيطة، وهو «فاتن أمل حربي»، الذي كتبه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، الذي وصفته بأنه «صاحب القلم الجريء»، لافتة إلى أن وزارة العدل تعد قانونا جديدا للأحوال الشخصية.