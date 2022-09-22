«أمل فاتن حربي» يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية في «القاهرة للدراما»

قدم الفنان محمد الشرنوبي، جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن الأعمال الدرامية في موسم رمضان، العام الحالي، في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يعرض حصريًا على شاشة «دي إم سي».

الشرنوبي: الموسيقى التصويرية من أهم عناصر السينما والدراما

وأكد «الشرنوبي» أن الموسيقى التصويرية من أهم عناصر السينما والدراما، ولا يقل أهمية عن مخرج متمكن أو فنان مبدع، لافتا إلى أنها قادرة على تقوية أو إضعاف أي عمل.

وأوضح الفنان محمد الشرنوبي، أن الموسيقى التصويرية تهيئ المشاهد للأحداث، واختارت لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان، أفضل موسيقى تصويرية لخالد الكمار، عن مسلسل «فاتن أمل حربي»، إذ برع الفنان في التعبير بصدق عن مشاعر البطلة، كما أبدع في استخدام آلة العود.