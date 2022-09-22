«جزيرة غمام» يحصد جائزة أفضل ديكور مسلسل في رمضان بـ«القاهرة للدراما»

قدمت الفنانة تارة عماد، جائزة أفضل ديكور مسلسل في رمضان، العام الحالي، خلال مهرجان القاهرة للدراما، الذي يُعرض حصريًا على شاشة «دي إم سي».

أهمية الديكور في مساعدة الممثل

وأكدت تارة عماد أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الديكور في مساعدة الممثل على أداء عمله في أفضل صورة، مشيرة إلى أنه يتيح للمشاهد فهم القصة بالكامل.

وشددت على أن الديكور عنصر مهم جدًا لنجاح أي عمل درامي، ويُعبر عن حالة الفني، ويخلق عالم سحري يقع بين الواقع والخيال.

وفاز بجائزة أفضل ديكور المهندس أحمد عباس، عن مسلسل «جزيرة غمام».

الاحتفاء بالفنانين المصريين

وتهدف النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الذي تؤسسه نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إلى الاحتفاء بالفنانين المصريين وتكريمهم، مع التركيز على الدور الأساسي للدراما المصرية في تشكيل الوعي وإثراء الثقافة المصرية.