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رئيس لجنة تحكيم «القاهرة للدراما» توصي بإضافة 4 جوائز جديدة العام المقبل

كتب:

أحمد حامد دياب
02:07 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما

أوصت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، شركات الإنتاج بوضع خطط طويلة المدى للأعمال الدرامية، من خلال إنجاز الاتفاقيات مع فريق كل عمل في وقت مناسب، لإتاحة وقت كافٍ لكاتب السيناريو، لكي يبدع، ولمخرج العمل لدراسة النص، ووضع رؤيته الإخراجية، وللفنانين لقراءة السيناريو ومذاكرته، وتفهم العمل الدرامي ككل.

انعكاس على جودة الأعمال الدرامية

ولفتت المخرجة إلى أن ذلك سوف ينعكس على جودة الأعمال الدرامية، وهو ما نرجوه بالفعل، ونضمن من خلاله استمرار ريادة الفن المصري وتقدمه.

وأوضحت إنعام محمد علي، خلال كلمتها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، أن لجنة التحكيم توصي اللجنة التأسيسية للمهرجان، بإضافة جوائز إلى القائمة، العام المقبل، هي أفضل «مونتاج، ومكساج، ومكياج»، خاصة في الأعمال التاريخية والسير الذاتية، بجانب أفضل مصمم ملابس.

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