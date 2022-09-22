رحمة أحمد تفوز بجائزة أفضل ممثلة صاعدة في «القاهرة للدراما» عن دور «مربوحة»

أعلنت الفنانة أمينة خليل، والفنان أمير المصري، اسم الفائزة بجائزة أفضل ممثلة صاعدة في مهرجان القاهرة للدراما، التي حصلت عليها الفنانة رحمة أحمد، عن دور «مربوحة»، في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي».

رحمة أحمد تهدي الجائزة لجدتها

وسخرت رحمة أحمد من ارتفاع المايك، قائلة: «فعلا طلع المايك طويل»، مضيفة خلال كلمتها بعد تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما: «أنا بس عايزة أشكر أي حد وقف جنبي عشان أحقق حاجة كان نفسي فيها، ألا وهي إني أكون جزء من الكينونة الكبيرة اللي بتأثر فينا كلنا، وهي الفن».

وتابعت: «عايزة أهدي الجايزة دي لجدتي الله يرحمها؛ لأنها أثرت فيا بشكل كبير قوي إني أقدم شخصية زي مربوحة، وشكرًا».