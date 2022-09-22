«جزيرة غمام» يحصد جائزة أفضل تصوير مسلسل في رمضان بـ«القاهرة للدراما»

قدمت الفنانة ريهام عبدالغفور، جائزة أفضل تصوير مسلسل في رمضان العام الجاري، خلال الدورة الأولى من افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، الذي يعرض حصريًا على شاشة «دي إم سي».

ريهام عبدالغفور: بنعيش العمل الفني بكل تفاصيله

وأوضحت ريهام عبدالغفور، أن أي عمل فني يؤديه فنان لا يكون مصدقه فقط، بل يعيشه ويحبه بتفاصيله كافة: «بنحس فيه إننا عائلة واحدة، وبنشوف فيه الشخصيات اللي حبيناها وصدقناها، وراء الكاميرا فيه شخصيات مهمة جدًا لنجاح أي عمل فني، والصورة في العمل الدرامي من أهم عناصر نجاحه، وفاز بالجائزة إسلام عبدالسميع عن مسلسل (جزيرة غمام)».

وتهدف النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الذي تؤسسه نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إلى الاحتفاء بالفنانين المصريين وتكريمهم، مع التركيز على الدور الأساسي للدراما المصرية في تشكيل الوعي وإثراء الثقافة المصرية.