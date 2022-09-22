لموظفي «الخدمة المدنية».. 3 شروط للحصول على العلاوة التشجيعية

يعد قانون الخدمة المدنية، أحد التشريعات التي تهم قطاعا كبيرا من الموظفين، حيث نص على إجراءات وشروط الحصول على العلاوات التشجيعية، والتي نستعرضها في التقرير التالي..

العلاوة تشجيعية تمثل 5% من الأجر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أنه يجوز للسلطة المختصة، منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%، من الأجر الخاص به.

مكافآت لتشجيع الموظفين الذين يرتقون بسير العمل

وأوضح أستاذ القانون لـ«الوطن»، أنه يجوز للسلطة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة، أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد في تحسين طريق العمل، أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.

شروط الحصول على العلاوة التشجيعية

وأشار «السعداوي»، إلى أن شروط الحصول على العلاوة التشجيعية للموظفين، وفقا لقانون الخدمة المدنية كالتالي:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- لا يتم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- لا يزيد عدد الذين يتم منحهم العلاوة في العام الواحد، عن 10% من عدد الموظفين في نفس المستوى، وإذا كان عددهم أقل 10 في الفئة الواحدة، تُمنح العلاوة لأحدهم.