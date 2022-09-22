السيطرة على حريق بأجولة قطن أعلى سيارة نقل أثناء سيرها ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع عدد من المواطنين، على حريق نشب في أجولة قطن محملة على سيارة نقل أثناء سيرها أعلى محور المستشار عدلي منصور في مدينة بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيان سبب الحادث.

نشوب حريق في سيارة نقل محملة بأجولة قطن

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة عمليات النجدة، يفيد اشتعال نيران في أجولة قطن محملة على سيارة نقل أثناء سيرها بمحور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف، ووجه بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وإخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارة إطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقوة من رجال الإطفاء على سيارة أطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق بالتعاون مع عدد من المواطنين وقائدي المركبات من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى السيارة ذاتها.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء مرور قائد سيارة نقل محملة بأجولة قطن أعلى محور عدلي منصور، فوجئ باشتعال النيران في عدد من أجولة القطن المحملة أعلى السيارة دون تحديد سبب الحريق.

وحُرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة طلب تحريات المباحث، وندب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.