أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. تحرك طفيف

مع الزيادة الجديدة في سعر الدولار، في بداية التعاملات اليومية، في عدد من البنوك العربية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، ترتب عليه زيادة عمليات البحث عبر محرك «جوجل»، عن أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك مع بداية التعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع، بناء لما نُشر على المواقع الخاصة والرسمية للبنوك.

لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات المصرفية بجميع البنوك داخل مصر.

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، مع بداية التعاملات المصرفية في بنك الإسكندرية، 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 19.44 جنيه لعمليات الشراء و19.45 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بسعر الدولار اليوم فى مصر بالمصرف المتحد وصل إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، وسجل سعره مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 19.43 جنيه للشراء و19.53جنيه للبيع، وبلغ سعره ببنك قناة السويس 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك مصر سعر 19.44جنيه لعمليات الشراء و19.45 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022، في بنك قطر الوطني الأهلي، سجّلت سعر العملة الأمريكية 19.45 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك الرسمي.

وفيما يتعلق بسعر الدولار اليوم فى CIB ، فقد سجل ، 19.46جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، فى بداية التعاملات الصباحية وبلغ سعره بالبنك العقاري المصري العربي في مصر اليوم الخميس، 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.