«المركزي» الإماراتي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

رفع البنك الإماراتي، سعر الأساس لتسهيلات الإيداع بنسبة 75 نقطة أساس، من 4.2% إلى 15.3%، وسيطبق القرار غدا الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية إماراتية.

مجاراة الفيدرالي الأمريكي

وجاء قرار البنك المركزي الإماراتي، بعد ساعة واحدة من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار بـ75 نقطة أساس في اجتماع مساء اليوم الأربعاء.

الإبقاء على سعر الاقتراض

وأبقى المصرفي الأمريكي على سعر اقتراض سيولة قصيرة الأجل، عبر كل التسهيلات الائتمانية، عند 50 نقطة فوق سعر الأساس، ويجر تحديد سعر الأساس بسعر الفائدة المعتمد على أرصدة الاحتياطي الدولاري في الدولة المعتمد من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تخوفات من رفع الأسعار

ويأتي القرار، وسط تخوفات من زيادة الأسعار بشكل كبير في مختلف الدول، خاصة أن سعر الذهب انخفض اليوم، بينما ارتفع سعر الدولار الأمريكي، لأعلى مستوى منذ 20 عاما، في الوقت الذي انخفض سعر الدولار الأسترالي بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي لم يحدذ منذ 37 سنة وكلذك انخافض كبير للدولار النيوزيلاندي وانخفاض لليورو هو الأعلى منذ أسبوعين، وسجل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أرقام قياسية هي الأعلى منذ 40 سنة.