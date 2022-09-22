أخبار البورصة المصرية.. توقعات بصعود المؤشر الثلاثيني لمستوى 10000 نقطة

يترقب المتعاملون في سوق المال، أداء جلسة اليوم الخميس في البورصة المصرية، مع توقعات بارتداد المؤشرات واتجاه المؤشر الرئيسي إلى مستوى 10000 نقطة.

استعادة المؤشر الرئيسي مستوى 10000 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، إذا نجح في استعادة مستوى 9900 نقطة والاستقرار أعلاه، يكون في اتجاهه لاستهداف مستوى المقاومة الثاني وهو 10000 نقطة.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أداء المؤشر الرئيسي يغلب عليه التذبذب بسبب اتجاه المؤسسات المالية العربية نحو البيع.

مؤشر السبعين يتجه لمستوى 2200 نقطة

وأضاف عيد: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فإنّ المؤشر بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة، ثم الارتداد والصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة».

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة «إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، على إطلاق صندوق استثمار جديد «إن آي كابيتال ذو العائد الدوري التراكمي» (صندوق سهمي)، للاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، خاصة الأسهم، وهو صندوق استثمار مفتوح، تطرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام.

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات الجلسة السابقة، على تراجع وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 0.55% عند مستوى 9955.85 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.43%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2188.56 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3122.76 نقطة بارتفاع نسبته 0.57%.