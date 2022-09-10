رئيس البورصة بالجلسة التحضيرية لـCOP27: تمويل مشروعات لتحقيق توازن المناخ

شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، الذي أقيم في بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وناقش فعاليته تحضيرات الحكومات الإفريقية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

تحقيق توازن المناخ

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الحالي بالقارة الإفريقية لتمويل المشروعات، التي تستهدف إلى جانب عوائدها الاقتصادية، تحقيق توازن المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، قال «الدوكاني»، إن البورصة المصرية كانت الأولى في المنطقة والثانية على الصعيد الدولي، التي تطلق مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG index، وفقا لمنهجية ستاندر آند بورز، لتكون أولى خطواتها في تطبيق أهداف وممارسات التنمية المستدامة، وبدأت أيضًا في جعل أهداف التنمية المستدامة قابلة للقياس والاستثمار، من خلال تدريب الشركات المقيدة على صياغة وإصدار التقارير الخاصة بالاستدامة.

إدارة البورصة

وفي السياق ذاته، أكد "الدوكاني"، استمرار إدارة البورصة في تدريب وتحسين قدرات مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، لاسيما في الأمور المتعلقة بالاستدامة لتطوير أدوات وآليات التواصل مع المستثمرين، موضحًا حرص إدارة البورصة المصرية على استمرار السعي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال الوطني عبر تنويع الخيارات الاستثمارية – لاسيما ذات التأثير المجتمعي والبيئي - أمام جميع أنواع المستثمرين.

المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون

وأشار إلى أن المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون التي تعمل البورصة المصرية على تطويرها حاليًا، ستجعل من مصر مركزًا استيراتيجيًا لكافة المشروعات الإفريقية من مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية من خطط وجهود خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بممارسات وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس البورصة، ضرورة الاهتمام بتحسين جودة البيانات المعلنة عن المشروعات التي تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن محدودية البيانات المتوفرة عن هذا النوع من المشروعات بالقارة الإفريقية، يؤثر على إمكانات تلك المشروعات في الحصول على التمويل المناسب.