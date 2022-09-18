أخبار البورصة المصرية.. صعود جماعي ومكاسب سوقية 700 مليون جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعي مع بداية التداولات، وسط توقعات باستعادة مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 مستوى مقاومة 10200 نقطة خلال الأسبوع الجاري.

مؤشر Egx30 يرتفع 0.14%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 0.14% إلى مستوى 10092.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.36%، عند مستوى 2276.17 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.32%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.32%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3233.7 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.27% عند مستوى 1923.36 نقطة.

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 62.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 17.4 مليون سهم عبر تنفيذ 2.758 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 139 سهمًا، ارتفع منها 20 سهمًا، فيما انخفض 7 أسهم واستقر 112 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 700 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 695.049 مليار جنيه.

استعادة مؤشر Egx30 مستوى مقاومة 10200 نقطة

وقال خبير أسواق المال حسام عيد، إنه من المتوقع أنَّ يستقر المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الجاري الأمر الذي يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10 آلاف و200 نقطة مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية والصعود مرة أخرى مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

أضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في حالة استمرار الأداء السلبي والهبوط لأغلب الأسهم القيادية وعدم نجاح المؤشر الرئيسي في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي، قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 9 آلاف و900 نقطة.

استقرار مؤشر السبعين أعلى مستوى 2260 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع خبير أسواق المال، أنَّ يشهد المؤشر السبعيني استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2260 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الجاري الأمر الذي قد يدفعه لاختبار مستوى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2300 نقطة، مدعوماً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.