أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 1.07 مليار جنيه مع بداية التداولات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي مع بداية التداولات، وسط توقعات باستعادة مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 مستوى مقاومة 10200 نقطة خلال الأسبوع الجاري.

مؤشر Egx30 يرتفع 0.14%

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 0.31% إلى مستوى 10041.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.14%، عند مستوى 2201.17 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.11%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.11%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3144.22 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.03% عند مستوى 1900.85 نقطة.

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 75.03 مليون جنيه، من خلال التداول على 27.2 مليون سهم عبر تنفيذ 2.839 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 127 سهمًا، ارتفع منها 16 سهمًا، فيما انخفض 4 أسهم واستقر 107 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 1.07 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 689.340 مليار جنيه.

مؤشر الثلاثين يستهدف مقاومة 10200 نقطة

وقال خبير أسواق المال حسام عيد، إنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200، أما في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 9900 نقطة.

وأضاف خبير أسواق المال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في حالة نجاح المؤشر السبعيني في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 والاستقرار أعلاه، فيستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2260 مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، أما في حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 مرة أخرى.