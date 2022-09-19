البورصة تختتم تدريب مسؤولي علاقات المستثمرين على ممارسات الاستدامة

اختتمت البورصة المصرية اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية لمسؤولي علاقات المستثمرين على ممارسات التنمية المستدامة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث جرى تنفيذ الورشة التدريبية افتراضياًَ بمشاركة المسؤولين التنفيذيين ومسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة في البورصة، للتدريب على بناء قدراتهم على آليات وصياغة التقارير الخاصة بالإفصاح عن التأثيرات المناخية، بموجب قرار الهيئة العام للرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «مؤسسة ستاندرد آند بورز» العالمية.

استمرار جهود تطوير قدرات مسئولي علاقات المستثمرين

وأكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، اهتمام إدارة البورصة باستمرار جهود تطوير قدرات مسؤولي علاقات المستثمرين، لمواكبة التطورات المستمرة في صناعة سوق المال بشكل عام، ولاسيما الأمور المعنية بممارسات الاستدامة، في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين بمدى التزام الشركات بتطبيق الممارسات الرشيدة على المناحي الاجتماعية والبيئية.

المزيد من ورش العمل الهادفة

وأضاف «الدكاني» أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ورش العمل الهادفة إلى تحسين قدرات ومهارات مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، وذلك لأهمية دورهم في تعزيز قنوات التواصل، وشرح نماذج العمل لشركاتهم بشكل احترافي مع كافة أنواع المستثمرين.

الشركات المعنية بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية

وأشار رئيس البورصة إلى أن الدورة التدريبية الأخيرة تُعد الثالثة ضمن البرنامج التدريبي، حيث سبق ونظمت إدارة البورصة، ومن خلال مؤسستها التابعة للتنمية المستدامة، ورشتي عمل خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، لنحو 103 شركات، وهي الشركات المعنية بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 108 سنة 2021 بشأن الإفصاح عن أعمال الاستدامة للشركات، التى لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري.

منهجية إعداد وصياغة التقارير وفقاَ للمبادرة العالمية

وتناول التدريب منهجية إعداد وصياغة التقارير وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI) في مصر والشرق الأوسط، وتأتي معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة كواحدة من المعايير التي يتم الاعتماد عليها في إعداد تقارير الاستدامة، ويجري الترتيب لعقد ورش عمل لباقي الشركات المقيدة بالبورصة.

أول بورصة في العالم تقوم بتأهيل الشركات المقيدة

وبعد الانتهاء من تدريب جميع الشركات المقيدة، ستكون البورصة المصرية أول بورصة في العالم تقوم بتأهيل الشركات المقيدة، ومنح ممثليها شهادات (GRI).

يذكر أن شهر يونيو الماضي شهد الانتهاء من البرنامج التدريبي حول الإفصاح عن التأثيرات المناخية (TCFD)، بالتعاون مع كل من مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (UN-SSE)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومجلس معايير الإفصاح عن الكربون (CDSB)، استهدف التدريب جميع الشركات الملزمة بالإفصاح عن التأثيرات المناخية.