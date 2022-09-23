سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 23-9-2022 في مصر

استقرت أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 23 سبتمبر، وهو الأمر الذي لاقى اهتمام ربات البيوت خاصة مع قرب العام الدراسي الجديد، نظرًا لأهمية تناول البيض في وجبة الإفطار ومختلف الأكلات المصرية.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 23 سبتمبر في الأسواق المختلفة وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لجريدة الوطن، إن كرتونة البيض الأبيض وصلت للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 جنيها و70 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 72 جنيهًا بالمحلات التجارية.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بين 70 جنيهًا و75 جنيهًا، حيث تراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 65 جنيهًا و68 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات

وسجل سعر البيضة الواحدة بين 2.6 جنيه و2.75 جنيه في المحلات التجارية اليوم الجمعة 23 سبتمبر الحالي.

جدير بالذكر أن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، نفى في تصريح سابق لجريدة الوطن، حقيقة الشائعات التي يتم تداولها عن وصول سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيها، مؤكدا أن هذه الشائعات تضر بمصلحة الأسواق والمواطن بشكل كبير.