سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 20-9-2022 في مصر

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كميات كبيرة من كرتونة البيض بأنواعها الحمراء والبيضاء والبلدي لمواجهة الزيادة التي يمكن أن تحدث في تلك الأوقات من كل عام نتيجة زيادة الطلب، تيسيرا على الناس مع قرب بداية الدراسة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض استقرارا في الأسواق المحلية، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، كما يلي:

يصل سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك بـ70 جنيهًا، بينما يكون سعره في المزرعة بين 60 و65 جنيهًا، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 80 جنيهًا، بينما تباع في المزرعة بسعر يتراوح بين 68 إلى 75 جنيهًا.

كما سجل طبق البيض الأحمر في المحال التجارية نحو 72 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزرعة بين 60 و62 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

ووفق جولة «الوطن»، في المحلات التجارية الكبري جاء سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الثلاثاء حسب الشركة المنتجة وطريقة التغليف، كما يلي:

سجل طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة اليوم الثلاثاء بين 80 و110 جنيهات.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 10 بيضات اليوم الثلاثاء نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض اليوم الثلاثاء بين 2.6 جنيه و2.75 جنيه.

وتم طرح كميات من البيض في منافذ التموين المتحركة والثابتة بسعر يصل إلى 65 جنيهًا للطبق الأحمر والأبيض.