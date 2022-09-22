سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 22-9-2022 في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وتزامنًا مع قرب بداية الدراسة، تبحث الأسر المصرية عن سعر كرتونة البيض في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة، إذ يعد عنصرا أساسيًا في وجبة الإفطار للطلاب كونه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

واليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الحالي، تستعرض «الوطن» سعر كرتونة البيض في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة، في إطار خدمات الجريدة المستمرة لمتابعيها وقرائها.

سعر كرتونة البيض اليوم

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبدالعزيز السيد، أنّ سعر كرتونة البيض شهد استقرارًا خلال الأيام الأخيرة، إذ يتراوح سعر الكرتونة من النوع البلدي وتحتوي على 30 بيضة بين 68 و75 جنيهًا في المزرعة، في حين تصل للمواطنين بنحو 80 جنيهًا، والكرتونة من البيض الأبيض بين 60 و65 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا، والبيض الأحمر بالمحلات التجارية 72 جنيهًا، وداخل المزرعة بين 60 و62 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات

واختلفت أسعار البيض اليوم الخميس في المحلات التجارية الموجودة بالأسواق المصرية، إذ تراوح سعر طبق البيض الأبيض 30 بيضة بين 80 و110 جنيهات، في حين بلغ سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات نحو 45 جنيهًا، وسعر البيضة الواحدة يتراوح بين 2.6 جنيه و2.75 جنيه.