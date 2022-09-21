سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 21-9-2022 في مصر

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2022/2023، تبدأ الكثير من الأمهات بالبحث يوميًا عن سعر كرتونة البيض في الأسواق المختلفة، حيث تدخل في الكثير من الوجبات وتحديدًا الإفطار والعشاء.

واليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الحالي، تقدم «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض

ووفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، فإنّ سعر طبق وكرتونة البيض شهد استقرارًا في الأسواق المحلية، إذ يتراوح البلدي بين 68 و75 جنيهًا في المزرعة ويصل للجمهور بنحو 80 جنيهًا، والبيض الأبيض يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل سعره للمستهلك بـ70 جنيهًا، وأخيرا يصل البيض الأحمر في المحلات التجارية لـ72 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزرعة بين 60 و62 جنيهًا.

سعر البيض في المحلات والمولات الكبري

واختلفت أسعار البيض في المحلات التجارية الكبرى وفق جولة صباحية أجرتها «الوطن»، في المحلات التجارية الكبري اليوم الأربعاء، ويرجع اختلاف الأسعار إلى الشركة المنتجة وطريقة التغليف، إذ سجل طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة اليوم بين 80 و110 جنيهات، وطبق وكرتونة البيض المكونة من 10 بيضات اليوم نحو 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض اليوم بين 2.6 جنيه و2.75 جنيه.

وفي وقت سابق، طمأنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين، وأكدت أنّها تطرح كميات كبيرة من كرتونة البيض بأنواعها الحمراء والبيضاء والبلدي، لمواجهة الزيادة التي قد تحدث في تلك الأوقات من كل عام نتيجة زيادة الطلب، تيسيرًا على المواطنين مع بداية الدراسة.