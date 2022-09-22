للذكور والإناث.. خطوات التقديم لكلية الشرطة 2022 قبل غلق الباب اليوم

يُغلق اليوم الخميس باب التقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين لأصحاب المؤهلات الجامعية سواء ذكور أو إناث، وفقاً للفترة المحددة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والتي تنتهي اليوم بعد مدها أسبوعاً آخر لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للالتحاق بالكلية، لذا تستعرض «الوطن» رابط وخطوات التقديم في كلية الشرطة 2022.

التقديم متاح إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية أن التقديم في كلية الشرطة 2022 هذا العام إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، والذي سيتم الإعلان من خلاله أيضاً عن مواعيد الاختبارات التي سيؤديها المتقدمون، بالإضافة إلى عرض نتائج الاختبارات من خلاله، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على كافة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2022.

للذكور والإناث.. رابط وخطوات التقديم في كلية الشرطة 2022

وعلى من يرغب في التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2022 قبل انتهاء الفرصة المحددة اليوم الخميس أن يتبع الخطوات التالية:

1- البحث عن موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت من خلال محرك البحث الشهير «جوجل»، أو الدخول إليه مباشرة من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - الضغط على أيقونة باسم «الالتحاق بأكاديمية الشرطة» الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية.

3 - إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور في حال امتلاكك حساب على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب يجب الضغط على أيقونة باسم «إنشاء حساب جديد» وكتابة البيانات المطلوبة مع حفظ البريد الإلكتروني وكلمة المرور، لأنه سيتم الدخول من خلالهم بعد ذلك.

4 - كتابة كافة البيانات المطلوبة من أجل التقديم في كلية الشرطة، ثم انتظار مواعيد الاختبارات التي يتم الإعلان عنها عبر نفس الموقع.