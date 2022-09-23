140 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطتي مياه ضمن «حياة كريمة» في أخميم بسوهاج

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير الريف المصري في جميع القطاعات الهامة للمواطنين، ومن بينها مياه الشرب، وذلك عبر إنشاء محطات مياه جديدة أو إحلال وتجديد محطات أخرى، كما هو الحال في محطات مياه مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه سوهاج، إنه تم الانتهاء من 85% من أعمال إنشاء محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة في مركز أخميم، والتي تنفذ ضمن مشروعات «حياة كريمة».

المحطة تخدم 44 ألف نسمة

وتخدم المحطة أكثر من 44 ألف نسمة في قرى الأحايوة شرق والكولة بأخميم، وذلك بطاقة تصميمية 90 لترا لكل ثانية، وبتكلفة تبلغ 57.7 مليون جنيه.

وأوضح المهندس رمضان خليل، رئيس قطاع المشروعات بـ«مياه سوهاج»، أن المشروع يضم مأخذ ومبنى المرشحات وخزان أرضي وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة.

82 مليون تكلفة محطة الصوامعة بأخميم

بينما أوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد، رئيس وحدة مشروعات البنك الدولي، أن محطة مياه الشرب بالصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم، والمقامة بتمويل من قرض البنك الدولي للتنمية المحلية، بلغت نسبة تنفيذها 98%، وتبلغ طاقتها التصميمية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم، بتكلفة 82 مليون جنيه، على مساحة 3200 متر، ويستفيد منها 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها.

وتضم المحطة وحدة التنقية الرئيسية والخزان الأرضي وخزان الغسيل والروبة وعنبر طلمبات مياه الغسيل وعنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة وغرفة التشغيل والتحكم ومبنى الكلور والمبنى الإداري والمعمل والموقع العام.

تطوير محطات المياه يغير حياة المواطنين

وتنال مشروعات حياة كريمة المختلفة إعجاب المواطنين، نظرا لأنها تعمل على تغيير كبير حياتهم، وهو ما أكده «محمد وجيه»، أحد أهالي قرية الكولة، في تعليقه على إنشاء محطات مياه جديدة في مركز أخميم، قائلا «هينتهي خلاص عصر الطلمبة، وهنعرف نشرب مياه نضيفة من غير مجهود»، موضحا أن تكلفة «دق الطلمبة» تجاوزت 20 ألف جنيه، وأنها مياهها الجوفية ليست دائما صالحة للشرب، ما قد يسبب أمراضا للمواطنين.

بينما أضاف «محمد وائل»، أحد الأهالي بالكولة، أنه كان يعتمد على شراء مياه معدنية للشرب، كما كان يعتمد على مياه محطة التحلية المطورة بأخميم ليحصل منها على مياه معبأة، ولكن بعد تشغيل محطة مياه الكولة ستنتهي تلك المعاناة، على حد قوله.