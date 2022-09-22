مصرع كهربائي أثناء عمله في شقة بالمنوفية.. لا شبهة جنائية

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مصرع كهربائي أثناء عمله في إحدى الشقق السكنية داخل مدينة السادات، ونُقلت الجثة إلى مستشفى السادات المركزي، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.

مصرع عامل في شقة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد مصرع عامل كهربائي يدعى «ص، م»، 20 سنة، مقيم بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، أثناء العمل في شقة سكنية في مدينة السادات، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن العامل الكهربائي قادم من محافظة الدقهلية للعمل، وأصيب بصعق كهربائي أثناء العمل في إحدى الوحدات السكنية وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه ولكن وصل جثة هامدة، ونفوا الشبهه الجنائية للعامل.

التصريح بدفن الجثة

وبعد إرفاق التقرير الطبي وسماع أقوال الشهود، حررت الشرطة محضرا يحمل رقم 7267 إداري مركز السادات لعام 2022، وبعد الانتهاء من التحقيقات أمرت جهات التحقيق باستخراج تصريح دفن الكهربائي، وتم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.