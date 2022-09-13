مصرع شخص بصعق كهربائي أثناء إجراء توصيلة لسيارة لحوم في أسيوط

لقي شخص في محافظة أسيوط مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء قيامه بإجراء توصيلة كهربائية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

صعق كهربائي أدى إلى الوفاة

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغ من نقطة مستشفى الغنايم المركزي، بوصول شخص جثة هامدة.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الجثة لشخص يدعى «علاء.ت.ج»، 37 عامًا، بائع، ومقيم في دائرة قسم أول أسيوط، وأن سبب الوفاة صعق كهربائي أثناء قيامه بإجراء توصيلة كهربائية لثلاجة مجمدات ولحوم محملة على سيارة مواد غذائية بمنطقة موقف الغنايم، حيث أصيب بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

لا شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري، بمعرفة مفتش الصحة بناء علي قرار النيابة العامة، تبين أنه لا توجد أي شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة صعق كهربائي، وحُرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن.